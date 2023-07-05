İstanbul'da ilginç olay kamerada: Yola atlayan kadın sürücülere zor anlar yaşattı

Beyoğlu'nda madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın, yola atlayarak araçların önünü kesti. Araçların kaputlarına da vuran kadın, sürücülere zor anlar yaşattı.

İstanbul'da ilginç olay kamerada: Yola atlayan kadın sürücülere zor anlar yaşattı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Beyoğlu’nda madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın, yola atlayarak araçların önünü kesti. Araçların kaputlarına da vuran kadın, sürücülere zor anlar yaşattı.

Beyoğlu Dolapdere’ce geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda madde etkisinde olduğu iddia edilen bir kadın, trafikte seyir halindeki araçların önüne atladı. Yolu kesen ve bağıran kadın ardından araçların kaputuna vurdu. Seyir halindeki araç sürücüleri kadına çarpmamak adına büyük çaba gösterdi. Yaşanan ilginç olay vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.