İstanbul'da indirimli kart tartışması kamerada

İstanbul’da çocuğunun indirimli kartını kullanarak otobüse binen adam ile sürücü arasında sinirler gerildi. Tartışmaya yolculardan bir kadın, "Bir sürü can var burada. Polisi çağırırım" diyerek tepki gösterdi.

Olay, dün öğle saatlerinde 429A Kıraç - Avcılar Metrobüs istikametine giden İETT otobüsünde meydana geldi. İddiaya göre bir şahıs, 10 yaşındaki kızının indirimli kartını kullanmak üzere manyetiğe basarak otobüse bindi. Durumu fark eden şoför, adamı uyardı. İkili arasında tartışma sürerken otobüste sinirler gerildi. Bağırarak yapmadığını iddia eden adamı diğer yolcular sakinleştirmeye çalışırken bir kadın, şahsa "Bir sürü can var burada. Kaza olabilir. Polisi çağırırım" diyerek tepki gösterdi. Olay şahsın bir süre sonra otobüsten inmesi ile son bulurken, yaşanan tartışma bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.