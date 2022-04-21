İstanbul'da işçilerin zorlu gökdelen mesaisi

İstanbul'da yüzlerce metre yükseklikte çalışan endüstriyel dağcılarının gökdelen mesaisi izleyenlerin nefesini kesti. Metrelerce yükseklikten iple sarkarak inen işçiler, dış cephe temizliğini yaparken havadan görüntülendi

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 21.04.2022 09:40
  • Güncelleme: 21.04.2022 11:07
İstanbul'da işçilerin zorlu gökdelen mesaisi
Modacepte
Modacepte
Modacepte
Modacepte
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul’da yüzlerce metre yükseklikte çalışan endüstriyel dağcılarının gökdelen mesaisi izleyenlerin nefesini kesti. Metrelerce yükseklikten iple sarkarak inen işçiler, dış cephe temizliğini yaparken havadan görüntülendi

Bahar aylarında gökdelenlerin dış cephelerinde görülen endüstriyel dağcılar yüzlerce metre yükseklikte adeta komanda gibi donanımlı teçhizatlar ile birlikte çalışıyor. 284 metre yükseklikte iple sarkarak çalışan dağcıların zorlu mesaisi havadan görüntülere yansıdı. Kendilerini iple erişim teknisyeni olarak tanımlayan işçiler de bazıları mesleğe ilk başladıklarında korktuklarını ancak daha sonra alıştıklarını ifade etti. Çalıştıkları anda en ufak hataya yer olmayan işçilerin en büyük zorluğu ise rüzgar oluyor. Çalışmaya başlamadan önce her gün rüzgar hızını kontrol ediyor, ancak bazen ani rüzgarlarla karşılaşabiliyorlar. Yanlarında camları silmek için su dolu kovaları ve cama tutunmaları için aparatları bulunuyor. Böylece bir elleriyle sabit bir şekilde cama tutunabilirken diğer elleriyle temizlik yapabiliyorlar.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

“Bizim için ipte olmak yerde yürümek kadar güvenliklidir”

Rüzgarda veya mahsur kalma durumlarında iple erişimin daha güvenli olduğunu ifade eden iple erişim teknisyeni Emrah Polat, “Sepetle erişilemeyen birçok noktada iple erişim sistemlerini kullanıyoruz. İple çalışmak için bir haftalık bir eğitim alıyoruz. Ancak tek başınıza çıkamıyorsunuz bu eğitimden sonra mutlaka yanınızda deneyimli birisinin bulunması zorunludur. Her gökdelenin temizlenmesi yüzeyi ve hava koşullarıyla birlikte değişiklik gösteriyor. Ortalama 10 kişi ile bir gökdeleni temizlemek 20 gün sürüyor. Çalıştığımız gökdelenin en yüksek noktası 300 metre civarındadır. İlk başladığımız zaman herkeste olduğu gibi bizimde korkumuz oldu ancak daha sonra yaşadığımız adrenalin bizi daha çok işimize bağladı. Bizim için ipte olmak yerde yürümek kadar güvenliklidir” dedi.

“İlk başladığımız zaman biraz korktuk”

Dört yıldır iple erişim teknisyenliği yaptığını ifade eden Veysel Polat, “ İşe ilk başladığımız zaman biraz korktuk ancak daha sonra yükseklik korkum olmadığı için işimi daha kolay yapabildim. Adrenalin dolu güzel ve zevkli bir iş, riskli gözükse bile ekipmanlarımıza güveniyoruz. Çevremizdekiler çok şaşırıyorlar bu yaptığımız işi riskli buluyorlar. Yükseklik korkusu olanlar bu işi yapamazlar” diye konuştu.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Şahin, Bu saatten sonra bizi 3. Lig paklar

Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma

Cezaevi görevlilerini hedef gösteren paylaşımlara soruşturma

Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır

Balcıoğlu, Kalpler Silivrispor için atacaktır

İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon

İstanbul'da sahte dolar basan çeteye operasyon

İmamoğlu'ndan 'Topal Ördek' Göndermesi

İmamoğlu’ndan ‘Topal Ördek’ Göndermesi

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Yaz beklerken kış geri geldi

Yaz beklerken kış geri geldi

2
İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

İçişleri Bakanı Soylu: '(AFAD eğitimleri) Yoğun bir çalışmayla 56 milyon 600 bin kişiye ulaşarak geçen seneyi kapattık'

3
Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

Kafa kafaya çarpıştılar:4 yaralı

4
TEM'de zincirleme kaza, 2'si ağır 6 yaralı

TEM’de zincirleme kaza, 2’si ağır 6 yaralı

5
Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

Lüks otomobil tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

6
15 yıllık husumetlisini hunharca öldürdü: Boğazını kesip 25 yerinden bıçakladı

15 yıllık husumetlisini hunharca öldürdü: Boğazını kesip 25 yerinden bıçakladı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu operasyonları: 1'i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Uyuşturucu operasyonları: 1’i İranlı 14 şüpheli yakalandı

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

Gönül Sofraları Fener ve Beyciler Mahallesinde Kuruldu

DAHA FAZLA
Silivrispor 3. Lige sarıldı

Silivrispor 3. Lige sarıldı

Volkan Yılmaz: Silivri'mize hayırlı olsun

Volkan Yılmaz: Silivri’mize hayırlı olsun

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne'yi Gezdi

Başkan Yılmaz Kadınlar ile Edirne’yi Gezdi

Duru'dan Play-Off maçlarına davet

Duru’dan Play-Off maçlarına davet

Dolandırıcılara polis engeli

Dolandırıcılara polis engeli