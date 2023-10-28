İstanbul'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi

İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Gazze'ye yönelik yapılan saldırıları protesto etti.

İstanbul'da İsrail'in Gazze'ye saldırıları protesto edildi
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
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İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan Anadolu Gençlik Derneği (AGD) üyeleri, Gazze’ye yönelik yapılan saldırıları protesto etti.

İstanbul’da İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarını protesto etmek için yüzlerce kişi, Beşiktaş’taki İsrail Başkonsolosluğu’nun önünde toplandı. Ellerinde Türkiye ve Filistin bayraklarıyla konsolosluğun önünde toplanan vatandaşlar, slogan atarak meşale yaktılar.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman