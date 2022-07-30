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İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 88 bin 500 litre ele geçirildi
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İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 88 bin 500 litre ele geçirildi

İstanbul'un 4 ilçesinde düzenlenen ve 88 bin 500 litre kaçak akaryakıtın ele geçirildiği operasyonlarda yakalanan 6 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

İstanbul'da kaçak akaryakıt operasyonu: 88 bin 500 litre ele geçirildi
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı suçunun önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Ekipler, madeni yağlara kimyasal maddeler karıştırılarak illegal yöntemlerle imal edilen, halk otobüsleri ve şehirlerarası otobüslerin motorlarında yangınlara sebep olarak vatandaşların can ve mal güvenliğini tehlikeye düşüren, egzoz salınımı sonucunda hava kirliliğine sebep olan ve piyasada kayıt dışı satışı ile devletin vergi kaybına uğratıldığı “10 numara yağ” olarak tabir edilen kaçak akaryakıtın imal ve satışının önlenebilmesi amacıyla operasyonlar düzenledi.

88 bin 500 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

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2022 yılı Temmuz ayı içerisinde Ataşehir, Ümraniye, Sultanbeyli ve Tuzla ilçelerinde yapılan operasyonlar neticesinde toplamda 88 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıt naklinde kullanılan 5 araca el konuldu. Konu ile ilgili kaçak akaryakıt taşıyan ve satan 6 şüpheli şahıs hakkında “5607 Sayılı Kanuna Muhalefet” suçundan adli işlem yapıldı.

İHA
Editör

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