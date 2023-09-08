İstanbul'da kaçak botoks ilacı satan 2 şüpheli yakalandı

İstanbul’un Esenyurt ve Bağcılar ilçelerinde kaçak yollarla botoks ilacı sattıkları öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde barkod numaralı 753 dolgu ve botoks ilacı ile 41 adet botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak olarak botoks ilacı sattıkları öne sürülen iki kişinin ev ve işyerlerini takibe aldı.

Polis ekipleri, Bağcılar ve Esenyurt ilçelerinde belirlenen adreslere yönelik geçtiğimiz Çarşamba günü düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda ise piyasa değeri yaklaşık 1 milyon 750 bin lirayı bulan 753 adet dolgu ve botoks ilacı ve 41 adet botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde yakalanan şüpheliler hakkında, “5607 SKM” ve “TCK 187” suçlarından adli

işlem başlatıldığı bildirildi.