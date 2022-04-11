Kamiloba'da kaçak göçmenlere operasyon

İstanbul'da bir tıra düzenlenen operasyonda, çoğunluğu Suriye uyruklu toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmenlerin arasına mülteci kılığında karışan ve Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen 1 PKK üyesi ile bir hükümlü de yakalandı.

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  • 11.04.2022 09:18
  • Güncelleme: 11.04.2022 12:06
Kamiloba'da kaçak göçmenlere operasyon
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA-Y

İstanbul’da bir tıra düzenlenen operasyonda, çoğunluğu Suriye uyruklu toplam 39 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda göçmenlerin arasına mülteci kılığında karışan ve Yunanistan’a kaçmaya çalıştığı belirlenen 1 PKK üyesi ile bir hükümlü de yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 6 Nisan’da Büyükçekmece ilçesi Kamiloba Mahallesi’nde kaçak göçmen taşıdığı istihbaratı alınan bir tır, İstanbul Emniyeti tarafından yakın takibe alındı. Takibe alınan tıra gece saatlerinde baskın yapılarak sürücü E.Ç. gözaltına alındı. Aracın dorsesinde aralarında kadınların da olduğu 32’si Suriye uyruklu toplam 39 düzensiz göçmen ise yakalandı. Havasızlık ve açlıktan bitkin düşen göçmenlere ekmek, su ve yemek dağıtıldı. Göçmenler ayrıca olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından kontrolden geçirildi.

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Göçmenlerin arasında mülteci kılığına karışan PKK’lı polisten kaçamadı

Emniyete götürülen göçmenler ile ilgili yapılan detaylı inceleme ve göçmenlerin ifade işlemleri sırasında şüpheli davranışlar sergileyen 2 kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğu tespit edildi. Göçmenler ile birlikte şüpheli 2 kişinin parmak izini alan polis, Z.I. adlı zanlının göçmenlerin arasına mülteci kılığında karışarak Yunanistan’a gitmeye çalışan bölücü terör örgütü PKK/KCK üyesi olduğunu tespit etti. Z.I.’nın ayrıca İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma’ suçundan yargılamasının devam ettiği de öğrenildi.

Tır sürücüsü tutuklandı, PKK üyesi serbest bırakıldı

Düzensiz göçmenler ile birlikte çoğunluğu Suriyelilerden oluşan 39 mültecinin içine karışarak Yunanistan’a kaçmaya çalışan PKK/KCK üyesi Z.I.’nın yakalandığı operasyon kameralara yansıdı.

Z.I. ile kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.P. ve yasadışı geçişe organizatörlük yaptığı iddiasıyla yakalanan tır sürücüsü E.Ç., emniyetteki ifadelerinin ardından savcılığa gönderildi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.P. ile tır sürücüsü E.Ç. tutuklanırken, Türkiye’den Yunanistan’a kaçmaya çalışan ve buradan da Avrupa ülkelerine geçme arayışında olduğu anlaşılan PKK/KCK mensubu Z.I. ise mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

Polis tarafından düzenlenen operasyonda tırda yakalanan 39 kaçak göçmen, sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

İHA

SHA-Y
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