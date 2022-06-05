İstanbul'da kaçak göçmenlere operasyon: 528 sığınmacı yakalandı

İstanbul'da insan kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde 8 ayrı ilçede 37 'Şok Evi'ne düzenlenen operasyonlarda, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden gelen 528 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkeye kaçak yollarla gelen bu göçmenlere kanuna aykırı şekilde evlerini kiraya veren 33 mülk sahibi gözaltına alındı.

PAYLAŞ
TAKİP ET Google News ile Takip Et
  • 05.06.2022 12:57
  • Güncelleme: 05.06.2022 12:57
İstanbul'da kaçak göçmenlere operasyon: 528 sığınmacı yakalandı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

İstanbul’da insan kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde 8 ayrı ilçede 37 “Şok Evi”ne düzenlenen operasyonlarda, Ortadoğu ve Asya ülkelerinden gelen 528 düzensiz göçmen yakalandı. Ülkeye kaçak yollarla gelen bu göçmenlere kanuna aykırı şekilde evlerini kiraya veren 33 mülk sahibi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul’da göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretiyle mücadeleye yönelik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko

Ülkeye yasadışı yollarla gelen ve buradan da Avrupa ülkelerine geçiş için fırsat kollayan düzensiz göçmenlere yönelik yürütülen soruşturmada 1 Ocak ile 1 Haziran tarihlerini kapsayan 6 aylık zaman diliminde Esenler, Arnavutköy, Zeytinburnu, Sultangazi, Fatih, Küçükçekmece, Tuzla ve Esenyurt ilçelerinde ‘şok evi’ diye adlandırılan 37 farklı adres tespit edildi. Bu evlerde düzensiz sığınmacıların barındıklarını belirleyen polis, söz konusu adreslere yönelik 1 Ocak ile 1 Haziran tarihleri arasında bir dizi operasyon gerçekleştirdi. Baskınlarda, şok evlerinde yaşayan 528 düzensiz göçmen yakalandı. Adreslerde yapılan incelemelerde, düzensiz göçmenlerin yaşam alanlarının rutubetli, havasız, hijyen kurallarına aykırı olduğu ve her adreste 10 ile 15 düzensiz göçmenlerin yaşadığı tespit edildi.

Operasyonlarda, göçmenlere evlerini kiralayan 33 mülk sahibi ya da emlak ofisi sahibi yakalanarak gözaltına alındı. Düzensiz göçmenler sınır dışı edilmek üzere İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne bağlı Geri Gönderme Merkezleri’ne teslim edilirken, yakalanan 33 ev sahibi ise adli makamlara sevk edildi. Savcılığa çıkarılan şahıslardan 4’ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı, 29 kişi ise serbest bırakıldı. Düzensiz göçmenlere evlerini kiraya veren mülk sahibi kişilere toplam 180 bin 180 lira idari para cezası kesildi.

İHA

SHA Editör
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

Kumburgaz'da otomobil otobüs durağındaki öğrencilerin arasına daldı: 1 ölü, 8 yaralı

Silivri'de ekmeğe zam: 4,5 TL oldu

Silivri’de ekmeğe zam: 4,5 TL oldu

'Yaman' Muhtar adayı vaatlerini açıkladı

‘Yaman’ Muhtar adayı vaatlerini açıkladı

Türkiye'nin En Büyük 84. Sanayi Kuruluşu SARTEN

Türkiye'nin En Büyük 84. Sanayi Kuruluşu SARTEN

Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa'ya kadınlar plajı müjdesi

Başkan Yılmaz'dan Selimpaşa’ya kadınlar plajı müjdesi

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Çizgi Koleji
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Hosgor Optik
Çok Okunanlar
1
Altınkök 'Silivri'de artık 1 milyona ev bulamazsınız'

Altınkök ‘Silivri’de artık 1 milyona ev bulamazsınız’

2
Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

Baba ve oğluna bıçakla saldırı: O anlar kamerada

3
Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

4
Başkan Yılmaz '4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı'

Başkan Yılmaz ‘4 kişinin 150 liraya yemek yediği yerler olmaktan çıktı’

5
Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

6
Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Ahmet Hamoğlu son yolculuğuna uğurlandı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ortaköy muhtarını seçiyor

Ortaköy muhtarını seçiyor

Tarih ve Kültür Mübadele Evi'nde yaşatılacak

Tarih ve Kültür Mübadele Evi’nde yaşatılacak

DAHA FAZLA
SAK, yine kurtardı

SAK, yine kurtardı

O faturalar iptal ediliyor

O faturalar iptal ediliyor

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Otomobilin durağa dalma anına ait görüntüler ortaya çıktı

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Yılmaz: 'Öyle hikâye anlatarak tarım olmaz!'

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada

Kumburgaz'daki feci kaza kamerada