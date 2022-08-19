Siemens
SON
DAKİKA
Bafetimbi Gomis oyuna sonradan girdi yine golünü attı
Galatasaray ligdeki ikinci galibiyetini aldı
İstanbul'da çok sayıda polisin katıldığı 'Narkotik Dar Alan Uygulaması' yapıldı
Polise çarpıp kaçan şahıs yakalandı, serbest bırakıldı
Galatasaray tek değişiklik
Siemens
Siemens
Siemens
Siemens

İstanbul'da kaçak nargile tütünü operasyonu: 7,3 ton ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi'de kaçak sigara üretilen iş yerine baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri 5 milyon TL olan 7 ton 310 kilogram bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul'da kaçak nargile tütünü operasyonu: 7,3 ton ele geçirildi
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta
Özvarnalı Sigorta

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sultangazi’de kaçak sigara üretilen iş yerine baskın düzenledi. Baskında piyasa değeri 5 milyon TL olan 7 ton 310 kilogram bandrolsüz kaçak nargile tütünü ele geçirilirken, operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla yurda sokulan ve kaçak olarak yurt içinde üretilen nargile tütünlerini piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Soruşturma çerçevesinde Sultangazi’de 1 depoya ve depo önünde bulunan araca düzenlenen operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyon sonucunda 2 kişi gözaltına alındı. Adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda, kaçak olduğu belirlenen 7 ton 310 kilogram bandrolsüz kaçak nargile tütünü, 120 adet bandrolsüz kaçak elektronik sigara, 2 adet hava kurutucu, 2 adet kompresör, 5600 adet plastik kutu ve kapak ve 6750 adet etiket ele geçirildi.

Tümko
Tümko
Tümko
Tümko
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi
hosgör-haber içi

Piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan ürünlerin sevkiyatında kullanılan araca el konulurken, gözaltına alınan 2 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İHA
Editör

Bakmadan Geçme

En güzel Silivri yoğurdu 'nu mayaladı
En güzel Silivri yoğurdu ’nu mayaladı
AKOM'dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
AKOM’dan İstanbul için kuvvetli sağanak yağmur uyarısı
Yoğurt Yeme Yarışmasında Altını buldu
Yoğurt Yeme Yarışmasında Altını buldu
Silivri'de Yoğurt Festivali Coşkusu Başladı
Silivri’de Yoğurt Festivali Coşkusu Başladı
Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Silivri Yoğurdu coğrafi işaret tescil belgesi aldı
Yalçın: Algıyı bırakıp olguya baksınlar
Yalçın: Algıyı bırakıp olguya baksınlar
Silivri Haber Ajansı, SHA, Silivri'nin ilk görüntülü haber sitesi

Silivri Haber Ajansı