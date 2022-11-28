İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: Piyasa değeri 300 bin lira olan sigara ele geçirildi

İstanbul'un Güngören ilçesinde sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 300 bin lira civarında olduğu belirlenen 5 bin 800 dal sigara ve 210 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: Piyasa değeri 300 bin lira olan sigara ele geçirildi
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EditörEditör
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İstanbul’un Güngören ilçesinde sigara kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 300 bin lira civarında olduğu belirlenen 5 bin 800 dal sigara ve 210 kilo nargile tütünü ele geçirildi. Olayla bağlantılı 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından sigara kaçakçılarına yönelik Güngören’de bir iş yeri ve depoya yapılan operasyonda 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Söz konusu iş yeri ve depoda yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık 300 bin lira civarında olduğu belirlenen 5 bin 800 dal kaçak sigara, 40 bin boş makaron ve 210 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde yakalanan 2 şüpheli hakkında "5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: Piyasa değeri 300 bin lira olan sigara ele geçirildi
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: Piyasa değeri 300 bin lira olan sigara ele geçirildi
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: Piyasa değeri 300 bin lira olan sigara ele geçirildi
İstanbul'da kaçak sigara operasyonu: Piyasa değeri 300 bin lira olan sigara ele geçirildi