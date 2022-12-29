İstanbul'da kaçak silah atölyesine polis baskını: Anahtarlık görünümlü 25 tabanca ele geçirildi

İstanbul’da yasadışı olarak faaliyet gösteren bir silah atölyesine düzenlenen operasyonda, 3 şüpheli yakalandı. Baskında 45’i kurusıkı, 3’ü ruhsatsız 48 silah ile anahtarlık görünümlü 25 tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin 2’si tutuklandı.

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Küçükçekmece’de bir atölyede üretilen silahların piyasaya sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları fiziki takibin ardından söz konusu yasadışı silah atölyesine önceki gün baskın yapıldı. Düzenlenen operasyon sonucunda kimlik bilgileri tespit edilen R.T., Ş.T., ve S.J. isimli 3 şüphelinin yakalandığı bildirildi. Söz konusu illegal silah atölyesinde yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 45 kurusıkı tabanca, bu silahlara ait 45 şarjör, 91 şarjör, anahtarlık görünümlü 25 tabanca, 85 ateşleme tertibatı bulunmayan anahtarlık tabanca, 55 tabanca gövdesi ile sürgüsü, 19 namlu, atölyede silah imalatında kullanılan makineler ve silah üretiminde kullanılan silah parçaları ele geçirildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan 3 şüpheli, sorgulanmak üzere İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Zanlılar, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından “Silah İmal ve Ticareti” suçu çerçevesinde mahkemeye çıkarıldı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden S.J. isimli kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulanırken, Ş.T. ve R.T. adlı diğer 2 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.