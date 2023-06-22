İstanbul'da kaçak ve sahte ilaç operasyonu

İstanbul’da ilaç kaçakçılığına yönelik yoğun mücadele gösteren polis, Pendik’te 2 işyerine ve bir eve düzenlenen operasyonda bin 942 kutu ilaç ele geçirildi. Kanser ilacı barkodlarının da bulunduğu operasyonda 2 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, ilaç kaçakçılığına yönelik yoğun mücadele gösteriyor. Bu çerçevede yürütülen çalışmalarda Pendik’te 2 adres ve şüpheliler tespit edildi. Kaçak ve sahte ilaç konularıyla ilgili yapılan takiplerde şüphelilere ait Pendik’te bulunan ve birbirleriyle bağlantılı oldukları tespit edilen 2 iş yeri ile bir eve baskın yapıldı. 19 Haziran’da yapılan operasyonda, 2 zanlı gözaltına alındı.

Depolarda yapılan aramalarda, piyasa değeri 2 milyon lirayı bulan bin 942 kutu ilaç, 100 kanser ilacına ait barkod ele geçirildi. İlaçların sağlıksız ortamda muhafaza edildiği, uzmanların ön incelemesinde ilaçların sahte olabileceği sonucuna ulaşıldı.

İnsan sağlığını tehdit eden ürün ticareti yapan iki kişi hakkında “Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaçların Ticareti Suçu” çerçevesinde adli işlem başlatıldığı ifade edildi. Öte yandan şüphelilerin sosyal medya üzerinden satış yaptıkları öğrenildi.