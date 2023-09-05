İstanbul'da kadın psikiyatrist trafikte çocuğuyla birlikte dehşeti yaşadı

Arnavutköy’de otomobiliyle seyir halindeyken başka bir sürücü tarafından sıkıştırılan Psikiyatrist çocuğuyla birlikte dehşeti yaşadı. Doktor, yaşadığı korku dolu anları sosyal medyasında paylaşarak tepki gösterdi.

Olay, Arnavutköy Hadımköy’den Avcılar istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, otomobiliyle giden psikiyatrist, trafikte 34 EGY 186 plakalı başka bir sürücü tarafından sıkıştırıldı. Sürüsü aracın önünü keserek kadının inmesini istedi. Psikiyatrist yaşanan o anları saniye saniye cep telefonu ile kaydetti. Doktor yaşadığı korku dolu anları sosyal medyasından paylaşarak tepki gösterdi.

Psikiyatrist, sosyal medyadaki paylaşımında, "Bugün sözlü tartışmaya bile girmeden arabada bekleyen iki kadın bir çocuk üç insan kendilerinin ölmesini isteyen bir adamı nasıl çaresizce izledi paylaşmak istedim. TEM Hadımköy ile Avcılar arasında arabamla orta şeritte yaklaşık 100km/s hız ile ilerlerken, arkamı da kontrol edip sinyalimi yakıp sola geçtim. Arkadaki aramızda oldukça uzak mesafe olan araba benim sola geçtiğini görünce uzunları yakıp iyice hızlandı ve yaklaşıp arka tamponuma değe değe beni sıkıştırmaya başladı. Sağ şerit dolu geçemiyorum, hızlanıyorum ki hızım 120km/s civarında o da hızlanıyor asla takip mesafesini açmıyor. Kurtulmam için 150km/s e çıkmam çare olurdu belki, onu da yapmadım. O dokundura dokundura gelmeye devam ederken biz de telefonu alıp dikiz aynasından fotoğrafını çeker gibi yaptık belki bir korkar geri çekilir diye. Daha da kötü oldu...” ifadelerini kullandı.

“Kızımı gösterip arabada çocuk var gitmesini istedim”

Psikiyatrist, ” Sağda ilk boşluk uygun olduğunda sağa sinyal yakıp geçmek istedim. Önce sağa geçti, solda kaldım sonra önüme geçti yavaşladı sonra sağa geçeyim dedim yine sağa geçti sonra yanıma sonra önüme. Asla ondan şerit değiştirip bir ondan kurtulmama izin vermedi. Bir sağa bir sola geçip durdu ve en son vızır vızır akan otobanda sol şeritte önümde durdu. Arabadan indi. Yanımıza geldi ve inmemi istedi. Kızımı gösterip arabada çocuk var gitmesini istedim. Telefonu elime alıp kamerayı açıncaya kadar gitmedi. Kayıt almaya başlayınca arabasına bindi ama hareket etmeme asla izin vermedi. Arkada akan sol şeritte Allah’a emanet, arkadan kimse çarpmasın diye dua ede ede dakikalarca tehlike ve korku içinde bekledik. Ölmemizi istedi. Bugün arkadan gelen arabalarla çarpıştığımız zincirleme bir kaza ile bir sürü insan ölebilirdi. Ben psikiyatristim hayatımda hiç bu kadar salt yıkıcılıkla karşı karşıya kalmamıştım. Umarım başka da kimse kalmaz diye paylaşmam gerektiğini düşündüm. Sevgiyle" dedi.