İstanbul'da kadına şiddete, esnaftan 'enseli tokatlı müdahale' kamerada

Kemerburgaz’da ATM önünde işlem yaptığı esnada küfür ettiği iddia edilen şahıs, kendisine tokat atan kadına saldırdı. Yumruk ve tekme atan şahıs, olayı gören esnaf tarafından ensesinden tutularak etkisiz hale getirildi. Tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı olay kameralara yansırken, esnaf Enes Çavuş, “Biz kadına şiddete karşıyız, gerekeni yaptığımı düşünüyorum” dedi.

Olay, önceki hafta Pazartesi günü saat 17.45 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz’da meydana geldi. İddiaya göre ATM önünde işlemini yapan bir kadın ardından yoluna devam etmek istedi. O esnada arkasında bekleyen bir şahıs, kadına küfür etti. Bunu duyan kadın adama yaklaşarak yüzüne tokat attı. Buna öfkelenen şahıs kadına yumruk ve tekmelerle saldırdı. Bunu gören esnaf Enes Çavuş hızla işyerinden çıkarak şahsı ensesinden tutup etkisiz hale getirdi. Kadını kurtaran genç, sonradan gelen arkadaşlarıyla birlikte şahsı uzaklaştırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olay yerinden uzaklaşan kadın ve şahsın birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

“Biz kadına şiddete karşıyız, gerekeni yaptığımı düşünüyorum”

Olayla ilgili konuşan esnaf Enes Çavuş, “Ben dükkanın içindeydim. İçeriye bağırış sesleri geldi. Çocuk kadına bayağı bir bağırıyordu. Sonra tam kapının girişine geldiğimde çocuğun kadına doğru hamle yaptığını gördüm. Bayağı bir bağırdı ve onu herkesin içinde iterek onu rencide etti. Ben de kadının hak etmediğini düşünüyorum. Kadına bayağı bir müdahale de bulundu. Müdahale etmeseydik kadına da bir zarar verebilirdi. Kadın şikayetçi olmadı, bize teşekkür etti ve olay yerinden ayrıldı. Yaşadıklarından etkilendiğini düşünüyorum. Biz kadına şiddete karşıyız, böyle şeylere izin vermeyiz. Gerekeni yaptığımı düşünüyorum” dedi.