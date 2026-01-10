İstanbul'da Kar Alarmı: Okullar İçin Kritik Uyarı

Balkanlar kaynaklı soğuk hava dalgası yurt genelinde etkisini göstermeye hazırlanırken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü fırtına, kar ve sağanak riski nedeniyle aralarında İstanbul’un da bulunduğu 48 il için sarı kodlu uyarı yayımladı. Özellikle yeni haftayla birlikte megakentte kar yağışı beklentisi gündemin ilk sırasına yerleşti.

Orhan Şen: Pazartesi İstanbul’da Okullar Tatil Olmalı

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, İstanbul için kritik bir çağrıda bulundu. Pazartesi günü soğuk hava ve kar yağışının batı bölgeleri de etkileyeceğini belirten Şen, “İstanbul da bu sistemden etkilenecek. Kar yağışı yerde örtü yapabilir. Pazartesi günü okulların kapalı olması şehir içi trafiğini ciddi şekilde rahatlatır” dedi.

Şen, İstanbul’un hassas yapısına dikkat çekerek, “Kar Yozgat’ta yağsa sorun olmaz ama İstanbul’da olur. İşiniz yoksa dışarı çıkmayın” ifadelerini kullandı.

Lodosla Başlayacak, Karla Devam Edecek

Hava Forum tarafından yapılan değerlendirmelerde ise sürecin aşamalı ilerleyeceği vurgulandı. Cumartesi günü lodos etkisiyle sıcaklıkların 15-16 dereceye kadar çıkacağı, yer yer sağanak yağışların görüleceği bildirildi. Akşam ve gece saatlerinde kuvvetli lodos nedeniyle çatı uçması ve ağaç devrilmesi riskine karşı uyarı yapıldı.

Pazar Gecesi Kar Başlıyor

Hava Forum’un paylaşımlarına göre, pazar öğleden sonra rüzgâr kuzeye dönecek ve sıcaklıklar hızla düşecek. Pazar gecesi itibarıyla yağışın yüksek kesimlerde kara dönüşmesi, pazartesi günü ise İstanbul genelinde kar yağışlarının etkili olması bekleniyor. Ancak mevcut veriler ışığında “efsane” olarak nitelendirilen 30-40 santimetrelik yoğun bir kar yağışı öngörülmüyor.

Zirve Noktalarda 20 Santimetreye Kadar Kar Bekleniyor

Tahminlere göre alçak kesimlerde 1-6 santimetre, yüksek kesimlerde 6-10 santimetre, İstanbul’un zirve noktalarında ise yer yer 10-20 santimetre kar örtüsü oluşabilir. Uzmanlar, sıcaklık dalgalanmalarına dikkat çekerek uygun kıyafet seçimi yapılması ve ani soğumalara karşı tedbirli olunması gerektiğini vurguluyor.

Meteoroloji ve uzmanlar, ay sonuna doğru daha sert, Sibirya kökenli bir soğuk hava dalgası ihtimalinin de takip edildiğini belirterek, gelişmelerin yakından izlenmesi çağrısında bulunuyor.

