İstanbul'da kar etkili oluyor

İstanbul Beylikdüzü'nde yeniden başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

İstanbul'da kar etkili oluyor
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İstanbul Beylikdüzü’nde yeniden başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor.

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıların ardından İstanbul’un yüksek kesimlerinde dün başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Beylikdüzü’nde yeniden başlayan kar yağışı zaman zaman etkisini artırarak devam ediyor. Sulu şekilde yağan kar yağışında trafikte her hangi bir olumsuzluk yaşatmadı.