İstanbul'da kar geçişleri devam ediyor

İstanbul'da gece saatlerinde de kar yağışı geçişleri etkili oldu. Yağış nedeniyle yollar karla kaplandı, araçlar kontrollü bir şekilde ilerledi.

İstanbul'da kar geçişleri devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı

İstanbul’da gece saatlerinde de kar yağışı geçişleri etkili oldu. Yağış nedeniyle yollar karla kaplandı, araçlar kontrollü bir şekilde ilerledi.

İstanbul’da kar geçişleri devam ediyor. Gece saatlerinde Anadolu Yakası’nda bastıran kar yağışı nedeniyle ana yollar ve otoyollar kısa sürede karla kaplandı. Durum üzerine araç sürücüleri dörtlülerini yakarak kontrollü olarak ilerlerken belediye ekipleri kar küreme araçları ile yolda temizlik ve tuzlama çalışmaları yaptı. Kar yağışının Pazartesi gününe kadar sürmesi bekleniyor.

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