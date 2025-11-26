İstanbul'da Kar İçin Geri Sayım Başladı

İstanbul’da uzun süredir merakla beklenen “kar ne zaman yağacak?” sorusu yanıt buluyor. Meteoroloji kaynakları ve AKOM’un son değerlendirmelerine göre kent genelinde ocak ayının ortalarında karla karışık yağmur geçişleri beklenirken, asıl etkili kar yağışının Şubat ayının ilk günlerinde megakenti beyaza bürüyebileceği ifade ediliyor.

Kasım Ayı Son 50 Yılın En Kurak Dönemi Oldu

Türkiye, son yılların en kurak kasım aylarından birini geride bıraktı. Balkanlar’dan gelen soğuk hava dalgası ülkeyi teğet geçse de sıcaklıklarda sert düşüş kapıda. Uzmanlar, önümüzdeki bir hafta içinde hava sıcaklıklarının 5–6 derece birden azalacağına ve yağışların yeniden etkisini artıracağına vurgu yapıyor.

İlk Kar 14–19 Ocak Arasında Görünebilir

Meteoroloji uzmanları, İstanbul’da 14–19 Ocak tarihleri arasında ilk karla karışık yağış ihtimalinin yüksek olduğunu belirtiyor. Özellikle kıyı ilçelerde sulu kar şeklinde beklenen yağışların, “kışa giriş” olarak değerlendirileceği ifade ediliyor. Kentte yer yer kısa süreli kar geçişleri yaşanabileceği ancak kalıcı kar örtüsünün bu dönemde zayıf ihtimal olduğu aktarılıyor.

Etkili ve Kalıcı Kar İçin Şubat Başına Dikkat

Tahminlere göre İstanbul’u beyaza bürüyecek kuvvetli soğuk hava dalgası 5–6 Şubat’ta etkili olacak. Merkez ilçelerde 1–5 santimetre, kentin yüksek ve batı kesimlerinde ise 10–20 santimetre arasında kar örtüsü oluşması öngörülüyor.

Gece sıcaklıklarının eksi değerlere düşeceği, gündüz ise 1–4 derece aralığında seyredeceği tahmin edilirken, uzmanlar soğuk hava dalgasının birkaç gün etkisini sürdürebileceğini belirtiyor.

Yeni Tahminler İçin Gözler Meteorolojide

Uzmanlar, tahminlerin atmosfer koşullarına göre güncellenebileceğine dikkat çekiyor. İstanbul’da özellikle ocak ayının ikinci yarısı ve Şubat başı için kritik bir süreç başlarken, kentte kar beklentisi yeniden yükselmiş durumda.