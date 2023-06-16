İstanbul'da karne heyecanı

Son ders zilinin çalmasıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı tamamlanırken, İstanbul’da öğrenciler karne heyecanı yaşadı. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri bir yıllık emeklerinin karşılığını alırken, veliler de evlatlarının heyecanına ortak oldu.

12 Eylül 2022’de başlayan 2022-2023 eğitim öğretim yılı, bugün çalan zille sona erdi. Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan 19 milyona yakın öğrenci, eğitim-öğretim yılının bitmesiyle yaz tatilini yapmak üzere karnelerini aldı. İstanbul’da da karne heyecanı vardı. Eyüpsultan’daki Şehit Murat Taş Ortaokulu’nda ortaokul öğrencileri karnelerini alırken, veliler öğrencilerin heyecanına ortak oldu.

Gaziosmanpaşa Vefa Poyraz Lisesi’nde de karne alan öğrencilerin heyecanlı oldukları görüldü. Lisesiler üniversite sınavı heyecanı öncesi arkadaşları ile okulda son kez görüşerek moral topladı.

Muhammet Okan Bilgiç “Güzel bir sene geçirdim. Karnemi aldım. Heyecanlıyım. Yazın tatil yapacağım, dinleneceğim. Uğur Hocamız vardı, müdürümüz. O bizden ayrılıyor. Ona veda ettik. Heyecanlıyım” dedi.

Ennur Kavak, “Dokuzuncu sınıfım, 10. sınıf oldum. Çok mutluyum. İlk senem olsa da birazcık heyecanlıydı, güzeldi. Tatilde denize gitmeyi, arkadaşlarımla gezmeyi düşünüyorum. Uğur Hoca’mızı ve diğer hocalarımızı çok seviyoruz” şeklinde konuştu.

“Yaz tatilinde ilk olarak Kahramanmaraş’a gideceğim, oradaki ailemi merak ediyorum”

Kahramanmaraş’tan misafir öğrenci olarak gelen 13 yaşındaki Abdülhalim Gökhan Dağ, “Bugün acayip güzel hissediyorum. Notlarım yüksek olduğu için insana böyle çok güzel duygular geliyor. Karnem takdir olarak geldi. 13 yaşındayım, 5. sınıfa gidiyorum. Kahramanmaraş’tan geldim, depremzedeyim. Evimiz yıkılmıştı, misafir olarak buraya geldik. Tatilde yaz kurslarına gideceğim, 6. Sınıf için bolca ders çalışacağım. Benim de bazı öğrencilerim var, öğretmenlik yapıyorum. Yaz tatilinde ilk olarak Kahramanmaraş’a gideceğim, oradaki ailemi merak ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Takdir bekliyordum, teşekkür geldi”

Karnesi beklediği gibi gelmediği için daha çok ders çalışacağını söyleyen 5. sınıf öğrencisi Merve Kara, “Tatilde daha çok ders çalışacağım çünkü karnem istediğim kadar iyi gelmedi. Takdir bekliyordum, teşekkür geldi. Biraz daha gayret edeceğim. Gün içinde çözdüğüm soruları daha da arttıracağım. Tatilde arkadaşlarımla oynamayı çok sevmem, genelde ders çalışmayı seviyorum” dedi.

“Teşekkür aldım, biraz daha çalışacağım”

Tatilde ailesini ziyaret etmeye Afyon’a gideceğini aktaran ve Teşekkür Belgesi alan 13 yaşındaki Enes Uygun, “Teşekkür aldım. Biraz daha çalışacağım. Hiç çalışmıyordum, şimdi daha fazla çalışmaya başlayacağım. Tatilde herkesin hakkı, ben de Afyon’a gideceğim” diye konuştu.