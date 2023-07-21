İstanbul'da kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ediyor

İstanbul’da hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrederken, Taksim ve Karaköy’de sıcaktan bunalan vatandaşlar serinlemek için çeşitli yollar denedi. Güneşin yakıcı etkisinden korunmak isteyenler çeşitli önlemler alırken, kimi vatandaşlar ise serinlemek için sahilde denize atladı.

İstanbul genelinde kavurucu sıcaklar etkili olmaya devam ederken, hava sıcaklığı 33 dereceyi gördü. Taksim ve İstiklal Caddesi’nde hissedilen sıcaklığın yüksek olmasından dolayı vatandaşlar zor anlar yaşadı. Vatandaşlar ve turistler sıcak havaya rağmen Beyoğlu Taksim’e akın etti. Kimi Gezi Parkı’nda yeşilliklere uzanıp dinlenirken, kimileri ise elindekilerle başlarını sıcaktan korudu. Sıcaktan bunalıp soluğu Karaköy sahilinde alanlar ise denize girerek serinledi.