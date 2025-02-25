İstanbul'da kiralık bungalovda 9 kişi doğalgazdan zehirlendi

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde günlük kiralanan bir bungalova giden 9 kişi içerideki doğalgaz sızıntısından zehirlendi. Zehirlenen kişiler hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri işletmeyle alakalı çalışma başlattı.

İstanbul'da kiralık bungalovda 9 kişi doğalgazdan zehirlendi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

İstanbul’un Arnavutköy ilçesinde günlük kiralanan bir bungalova giden 9 kişi içerideki doğalgaz sızıntısından zehirlendi. Zehirlenen kişiler hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri işletmeyle alakalı çalışma başlattı.

Olay, dün Arnavutköy Haraççı Mahallesi’nde bulunan özel bir firmaya ait bungalovda gerçekleşti. Günlük kiralık konaklama olarak kiralanan bungalovda bulunan 9 kişi kendisini kötü hissederek hastaneye başvurdu. Başvuran kişilerin yüksek derecede karbonmonoksit solunumu kaynaklı zehirlendiği tespit edildi. Polis ekipleri konuyla alakalı çalışma başlattı. Aynı gün içerisinde bungalovda konaklama yapan İ.Y.G., F.G., Ö.D., İ.T., İ.D., H.T., U.G., N.D, Z.G. isimli 9 kişinin hastanedeki tedavilerinin devam ettiği hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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