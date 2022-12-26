İstanbul'da kış ayında boğazda deniz sefası

Hava sıcaklığının 11 derece gösterdiği Üsküdar Sahilde, ’Boğazın Aslanları’ adlı 6 kişilik profesyonel yüzücüler soğuk havaya aldırmadan boğazın serin sularına atladı. Denize girmek için hazırlanan bir yüzücü ise, “Soğuk su doğal bir antidepresandır” dedi.

Üsküdar Sahili’nde öğle saatlerinde toplanan ’Boğazın Aslanları’ adlı 6 kişilik profesyonel yüzücü grubu, havanın soğuk olmasına aldırmadan denize girdi. 11 derece soğuğa aldırış etmeyen profesyonel yüzücüler, boğazın serin sularına atlayarak metrelerce yüzdü.

“Spor sağlıktır, deniz şifadır”

Profesyonel yüzücü grubundan Ramazan Değer, “Ekip olarak her gün denize gireriz. Alışkanlığı olmayan insanlara tavsiye etmeyiz. Sabah 10 derece soğukta Kuzguncuk’ta denize girdik. Spor bir sağlıktır, deniz şifadır” şeklinde konuştu.

“Soğuk su doğal bir antidepresandır”

Cengizhan Şahin ise, “Soğuk su doğal bir antidepresandır, şifadır. Biz bunu yıllardır yapıyoruz. Hiç birimiz kovid olmadan koronayı atlattık. İnsanlar soğuk suya girmek isterlerse alıştıra alıştıra bizimle girebilirler” dedi.