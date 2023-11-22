İstanbul'da kış lastiği zorunluluğuna günler kala lastikçilerde değişim yoğunluğu

İstanbul’da meteorolojik veriler çerçevesinde kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık’tan 25 Kasım’a çekildiğinin açıklanmasıyla lastikçilerde yoğunluk yaşandı. Alınan kararla sürücüler kış lastiği zorunluluğunun başlamasına günler kala lastikçilere akın etti.

Türkiye genelinde 1 Aralık’ta başlayan kış lastiği uygulaması İstanbul Valiliği tarafından ticari araçlarda kış lastiği zorunluluğu kış lastiği kullanma zorunluluğun 25 Kasım tarihine çekildiğinin açıklanmasıyla lastikçilerde yoğunluk yaşandı.. 26 Kasım Pazar günü il genelinde kar yağışı beklenmesi nedeniyle alınan karar sonucunda sürücüler, zorunlu kış lastiği kullanımın başlamasına günler kala lastikçilere akın etti.

“Bizde geldik lastiklerimizi değiştiriyoruz”

Kış lastiği kullanımının erkene çekilmesiyle lastiğini değiştirmeye gelen Emin Yaslı, “Kar lastiği değişimini mevsim itibarıyla biraz erkene aldılar. Bizde geldik lastiklerimizi değiştiriyoruz. Hafta sonuna yoğun olur. Kar bekleniyormuş İstanbul’da bildiğim kadarıyla. Bundan ötürü lastiklerimizi bir an önce değiştirmek istiyoruz. Zaten randevu sistemiyle çalışılıyor biraz sıkıntılı çok bir sıra var. Değişmesini bekliyoruz” dedi.

“Kar lastiği takıyoruz”

Alınan karar nedeniyle yoğun bir şekilde kış lastiği taktığını ifade eden Emin Şahin, “Kar lastiği takıyoruz. Bu hafta baya bir yoğun. Hafta sonu da kar yağacak. Şimdiden kar lastiği takmaya başlayın. Hafta sonu kar olduğu için biraz daha yoğun. Erken taktırmak daha iyi. Yaklaşık günde 35 - 40 tane arabaya kar lastiği takıyoruz” şeklinde konuştu.

“Erkene çekildiği için bir hafta öncesinden değiştirmek zorundayız”

Kar lastiği taktırmaya gelen Ahmet Yılmaz, “Kış lastiği taktıracağım. Erkene çekildiği için bir hafta öncesinden değiştirmek zorundayız. Hiç tahmin etmiyorum İstanbul’a kar yağacağını ama mecburen kurallara uyacağız” ifadelerini kullandı.