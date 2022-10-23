İstanbul'da kız kardeşlere dehşeti yaşatan saldırgan tutuklandı

Nişantaşı’nda eğlence mekanından çıkarak arkadaşlarına gitmek için taksiyle Kağıthane’ye gelen kardeş iki genç kıza önce sözlü tacizde bulunan, sonra da öldüresiye darbeden saldırgan tutuklandı.

Olay, Kağıthane Merkez Mahallesi’nde geçtiğimiz pazar günü saat 06.30 sıralarında meydana gelmişti. İstanbul Gelişim Üniversitesi Makine Bölümü 1. sınıf öğrencisi ve mekan işletmecisi Yeliz Sarıgül Kılıç (21), cumartesi günü akşam saatlerinde Şişli Nişantaşı’nda bulunan eğlence mekanına gitmişti. Burada hem drama öğretmeni hem de dizi oyuncusu olan ablası Elif Kılıç (28) ile eğlenen genç kız, sabaha karşı mekandan çıkarak taksiye binmişti. İki kız kardeş Kağıthane’de bir rezidansta yaşayan kız arkadaşlarının bulunduğu binanın önünde inmiş, arkadaşlarına gitmekten vazgeçen kız kardeşler ardından kaldırımda yürümeye başlamıştı. Cadde üzerinde duran kardeşler, Beşiktaş’taki evlerine dönmek için taksi bekledikleri esnada otomobille seyreden bir genç kızlara sözlü tacizde bulunmuştu. Kızların karşılık vermesi üzerine şahıs araçtan inerek Yeliz Sarıgül Kılıç’a saldırmıştı. Neye uğradığını şaşıran genç kız, şahıs tarafından acımasızca yumruk ve tekmelerle dövülmüştü. Kız kardeşlerin çığlık çığlığa kaldığı olayda saldırıya uğrayan Kılıç bayılarak yere düşerken, saldırgan bu kez de Elif Kılıç’a vurup yerde sürükledikten sonra geldiği araca binerek kayıplara karışmıştı.

Genç kızın dudağına 20 dikiş atılmıştı

Olayın ardından genç kızların yerde olduğunu gören bir sürücü, onları aracına aldıktan sonra Eyüpsultan Rami’deki özel bir hastaneye götürmüştü. Genç kızlardan Yeliz Sarıgül Kılıç’ın dudağına burada 20 dikiş atılırken, hem kendisinin hem de ablasının vücutlarındaki çeşitli yerlerine ise pansuman yapılmıştı. Olayın şokunu atlatamayan geç kızlar, akşam saatlerinde darp raporuyla birlikte Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Sadabad Polis Merkezi Amirliğine giderek şikayette bulunmuştu.

Dehşet anlarının görüntüsü ortaya çıkmıştı

Şikayetin ardından harekete geçen Sadabad Polis Merkezi Amirliğine bağlı Suç Araştırma Bürosu polisleri, olayın yaşandığı cadde üzerindeki güvenlik kamera görüntülerini incelemeye almıştı. Görüntülerde kız kardeşler kaldırımda beklediği esnada aracın yaklaştığını ve yaşanan tartışmanın ardından şahsın araçtan inerek genç kızlara saldırdığı tespit edilmişti. Görüntülerin devamında ise vatandaşların araya girerek genç kızların şahsın elinden kurtarıldığı ve şahsın araca binerek kaçtığı belirlenmişti.

Kağıthane polisi yüzlerce saatlik görüntüyü izleyerek yakalamıştı

Bunun üzerine aracın plakasını tespit etmek için çalışmalarını sürdüren Kağıthane polisi, hem kaçış hem de geliş güzergahında kameraları incelemişti. Yüzlerce saat görüntü izleyen polis ekipleri, aracın Şişli Kuştepe semtinden geldiğini ve plakasının 16 AOE 919 olduğunu belirlemişti. Devam eden çalışmalarda aracın kiralık olduğunu öğrenen Kağıthane polisi, firmayla yaptığı görüşmede aracın olay saati aralığında Semih K. (26) tarafından kiralandığını tespit etmişti. Zanlının Gaziosmanpaşa Sarıgöl Mahallesi’nde yaşadığını tespit eden polis ekipleri, şahsı sokakta kıskıvrak yakalamıştı. Olayı gerçekleştiren şahsın Fırat S. (25) olduğunu tespit eden Sadabad Polis Merkezi Amirliği polisleri, şahsı aynı sokak üzerinde yakalamıştı. Gözaltına alınan şahıslar hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürülmüştü. Emniyette “kasten yaralama” ve “Ateşli Silahlar Kanunu’na muhalefet” suçlarından kaydı bulunan Fırat S.’nin şüpheli olarak ve “otodan hırsızlık” suçundan kaydı bulunan Semih K.’nın ise tanık olarak ifadesi alınmıştı. Emniyette işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen Fırat S., çıkarıldığı mahkemece “kasten yaralama” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medyadan takip edip takıntı haline getirmiş

Saldırgan Fırat S.’nin darp ettiği Yeliz Sarıgül Kılıç’ı uzun süredir sosyal medya üzerinden takip ettiği ve takıntı haline getirdiği öğrenilmişti. Sosyal medyayı aktif kullandığı öğrenilen genç kızın olay günü Nişantaşı’ndaki eğlence mekanından yer bildirimi yaptığı, bunu gören Fırat S.’nin de araç kiralayarak genç kızı ve ablasını mekan çıkışından itibaren takibe aldığı bilgisine ulaşılmıştı. Kağıthane’de inen genç kızların yanına yaklaşan şahsın daha sonra sözlü tacizde bulunduğu öğrenilmişti.

Öte yandan darp edilen Yeliz Sarıgül Kılıç, emniyet teşkilatına ve seslerini duyuran İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirlerine teşekkür etmişti.