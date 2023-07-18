İstanbul'da konsol ve plaka hırsızlığı yapan 4 şahıs yakalandı

İstanbul’un 5 ayrı ilçesinde konsol ve plaka hırsızlığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli şahıs polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Şahısların hırsızlık anları ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul’un Bağcılar, Sarıyer, Sultangazi ve Gaziosmanpaşa ilçelerinde 5 ayrı konsol hırsızlığı, Esenler ilçesinde meydana gelen 1 plaka hırsızlığı yaptığı belirlenen 4 şüpheli şahsı yakalamak için polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Çalışmalar çerçevesinde Özgür K., Emir K., Bektaş G., Polat Y. isimli şahıslar Şişli’de çalıntı bir otomobille polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Çalışmaların devamında tüm şahıslar yapılan tahkikatın ardından, Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekiplerince çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak Cezaevine gönderildi.

Hırsızlık anı kamerada

Şahısların hırsızlık anları bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şahıslardan biri bir otomobili gözüne kestirerek çevreyi kontrol ettiği ardından olay yerine geldiği otomobilde bekleyen diğer şahısları çağırarak gözüne kestirdiği otomobilin konsolunu çaldığı görüldü.