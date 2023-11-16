İstanbul'da konut fiyatları bir ayda yüzde 4,1 arttı

İstanbul'un konut fiyat endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 artış gösterdi.

İstanbul'da konut fiyatları bir ayda yüzde 4,1 arttı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

İstanbul’un konut fiyat endeksi Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,1 artış gösterdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Eylül ayı konut fiyat endeksi verisini açıkladı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE) Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 4,3 oranında artarak 1088,1 seviyesinde gerçekleşti.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 89,2 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 17,8 oranında artış gösterdi.

İstanbul’da aylık artış yüzde 4,1

İstanbul, Ankara ve İzmir’in konut fiyat endekslerindeki gelişmeler değerlendirildiğinde, 2023 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 4,1, 5,5 ve 2,9 oranlarında artış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 77,6, 102,7 ve 85,2 oranlarında artış gösterdi.