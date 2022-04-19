Konut fiyatları bir yılda ikiye katlandı, ev bulmak zorlaştı

Merkez Bankası verilerine göre, İstanbul'da konut fiyatları geçen yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 106 arttı. Konutta yüksek fiyata rağmen talep var ama emlakçılarda satılık konut bulmak zorlaştı.

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  • 19.04.2022 14:19
  • Güncelleme: 19.04.2022 14:56
Konut fiyatları bir yılda ikiye katlandı, ev bulmak zorlaştı
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SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) açıkladığı Konut Fiyat Endeksi verisine göre Türkiye genelinde bir önceki aya göre yüzde 13,5; bir önceki yılın aynı ayına kıyasla nominal olarak yüzde 96,4 arttı.

Verilere göre İstanbul’da konut fiyatları bir önceki senenin Şubat ayına göre yüzde 106 oranında arttı. Artan talep, konut ve kira fiyatlarında artışı getirdi. İstanbul’da emlakçılar satılık ve kiralık konut talebine karşılık veremediklerini söylüyor.

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‘‘Satılık ve kiralık evlerde artan talebe karşılık veremiyoruz’’

Son dönemde satılık ve kiralık konut fiyatlarında ciddi artışlar görüldüğünü söyleyen emlakçı Taner İşlek, ‘‘Satılık ve kiralık evlerde artan talebe karşılık veremiyoruz. Vatandaş sattığı gayrimenkulü yakın fiyata yerine koyamadığı için satmaktan çekinebiliyor. Kiralık konutlara da oldukça fazla talep var. Fiyatlar günden güne bile değişebiliyor. Kiralık ev soran müşterilere olumsuz dönüşler yapıyoruz. Yeni konut üretiminin son dönemde azalması sebebiyle arz yetersiz kaldı. Yüksek talep nedeniyle de fiyatlar yükseliyor. Yeni konut üretimi ile fiyatlarda düşüş görülebilir’’ dedi.

İHA

SHA Editör
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