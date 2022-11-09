İstanbul'da köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı

İstanbul'da köprüler Karabağ Zaferi'nin 2. yıl dönümünde Azerbaycan bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve yeşile büründü.

İstanbul'da köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
Editör
EditörEditör
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İstanbul’da köprüler Karabağ Zaferi’nin 2. yıl dönümünde Azerbaycan bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve yeşile büründü.

Azerbaycan’ın Karabağ’ı Ermenistan’ın işgalinden kurtarmasının yıl dönümü olan 8 Kasım’da, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Azerbaycan bayrağının renkleri olan kırmızı, mavi ve yeşil ile aydınlatıldı.

İstanbul'da köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
İstanbul'da köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı
İstanbul'da köprüler Azerbaycan bayrağının renkleriyle ışıklandırıldı