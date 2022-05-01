İstanbul'da köprüler Trabzonspor'un renkleriyle ışıklandırıldı
İstanbul Boğazı'ndaki köprüler şampiyon olan Trabzonspor'un renkleri ile aydınlatıldı.
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör
İstanbul Boğazı’ndaki köprüler şampiyon olan Trabzonspor’un renkleri ile aydınlatıldı.
Trabzonspor’un şampiyon olmasının ardından İstanbul Boğazı’ndaki köprüler bordo mavi renklere büründü. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Trabzonspor’un renkleri ile aydınlatıldı.
İHA
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