İstanbul'da köprülere Fenerbahçe bayrakları asıldı

Kadınlar EuroLeague kupasını kazanan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı'nın bayrakları İstanbul'daki üç büyük köprüye asıldı.

İstanbul'da köprülere Fenerbahçe bayrakları asıldı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Kadınlar EuroLeague kupasını kazanan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın bayrakları İstanbul’daki üç büyük köprüye asıldı.

Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kuruluşunun 116. ve Mustafa Kemal Atatürk’ün Fenerbahçe’yi ziyaretinin 105. yıl dönümünde gerçekleşen törende sarı-lacivertli dev bayraklar İstanbul’un simgelerinden 15 Temmuz Şehitler, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprülerine asıldı.

Bayrakların köprülere asılması sırasında Karayolları Genel Müdürlüğü ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü personeli de kulüp personeline yardımcı oldu.