İstanbul'da korkutan metrobüs yangını

İstanbul’da Halıcıoğlu durağında bir metrobüsün motorunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın nedeniyle oluşan trafik yoğunluğu havadan görüntülendi.

Yangın, saat 09.00 sıralarında Halıcıoğlu ile Okmeydanı durakları arasında bir metrobüste çıktı. Metrobüsün motor bölümünde çıktığı öğrenilen yangında dumanlar göğe yükseldi. Metrobüste bulunan yolcular tahliye edildi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından yangın söndürülürken soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Ölü ve yaralanın bulunmadığı yangın, bölgede trafiğe neden oldu. Trafik yoğunluğu ve yanan metrobüs havadan görüntülendi.