İstanbul'da korkutan yangın: Teras katı alev alev yandı, bina tahliye edildi

Kağıthane’de 5 katlı bir binanın teras katı alev alev yandı. Çatıya sıçrayan yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürülürken, çevrede büyük panik yaşandı. Binadaki vatandaşlar tahliye edilirken, teras katının alev alev yandığı anlar kameralara yansıdı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Kağıthane Yeşilce Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın teras katında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kattan dumanların çıktığını gören çevredeki vatandaşlar, itfaiye ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Katta yoğunlaşan dumanların yerini alevler aldı. Teras katı alev alev yanarken, çatıya yangın sıçradı.

Teras katı alev alev yandı, vatandaşlar tahliye edildi

Bir süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracı yardımıyla ve bina içerisinden yangına müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışma sonucunda yangın kontrol altına alınırken, binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Polis ekipleri ise caddeyi güvenlik şeridi çekerek kapattı. Teras katının alev alev yandığı anlar ise kameralara yansıdı. Yangının kontrol altında alınmasının ardından soğutma çalışmalarına geçildi. İtfaiye ekipleri yangının çıkışı nedenini bulmak için çalışma başlattı.