İstanbul'da KPSS heyecanı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) gerçekleştirilen Kamu Personel Seçme Sınavı’nın ilk oturumu için adaylar, sabah saatlerinden itibaren okul önlerine geldi. Sınava girmeden önce notlarını gözden geçiren adaylar, aileleriyle vedalaşarak okullara girdi. Saat 10.15’te başlayan sınav için saat 10.00’dan itibaren okulların kapısı kapandı. Adayların heyecanlarına ortak olan aileleri, dua ederek okul kapısında bekledi.

ÖSYM tarafından 81 ilde ve KKTC’nin başkenti Lefkoşa dahil 104 sınav merkezinde düzenlenen yetenek-genel kültür oturumunda adaylara 120 soru yöneltilerek, 130 dakika süre verildi. Eğitim bilimleri oturumu ise 14.45’te başlayacak. 14.30’dan itibaren adaylar okullara alınmayacak. Bu oturumda ise adaylara 80 soru yöneltilerek ve 100 dakika süre verilecek.

Öte yandan KPSS lisans alan bilgisi ilk oturumu 6 Ağustos’ta 10.15’te, alan bilgisi ikinci oturumu aynı gün saat 14.45’te, alan bilgisi üçüncü oturumu ise 7 Ağustos saat 10.15’te düzenlenecek. Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos’ta saat 10.15’te, ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınavı ise 14.45’te yapılacak. Sınav sonuçları 2 Eylül’de açıklanacak.

“Akşama kadar ders çalışıyordum”

İstanbul Üniversitesinde KPSS’ye giren Ali Torgut, “Beden eğitimi okudum. Bütün sınava girenlere başarılar diliyorum. Beden eğitimi seçtim. Bu bölümü severek geldim. Bugün zorlu bir sınava gireceğiz. Sabah erkenden uyanıp akşama kadar ders çalışıyordum. Zor bir sınav, çok yoğun çalıştık” dedi.

“Öğretmen olmak istiyorum”

Sınava son 10 gün çalıştığını ifade eden Esma Karaköse, “10 gün ama yoğun çalıştım. Elimde birikimim vardı. Ben öğretmen olmak istiyorum. Öğrenmeyi ve öğretmeyi seviyorum. Arap dili ve edebiyatı mezunuyum” dedi.

“Kendimi denemek için giriyorum”

Çok fazla heyecan duymadığını dile getiren Mine Çankaya, “Kendimi denemek için giriyorum. Özel sektörde çalışıyorum. Sınava girecek adaylara başarılar diliyorum. Umarım hak edenler hak ettikleri yere gelirler. Ben çalışmadım. O yüzden fazla heyecan yok. Kardeşim girecek. Umarım, onun için hakkında hayırlısı olur” diye konuştu.

“Kazanacağını düşünüyorum”

Sınava girecek kuzeni için dua okuyan 9 yaşındaki Elif Ece Ertem, “Mutluyum. İnşallah kazanır. O çok çalıştı, çabaladı. Kazanacağını düşünüyorum. Çok stres yapıyor. Aslında teyzemin kızı giriyor. Benim kuzenim oluyor. Çok güzel olacağını düşünüyorum. Kur’an okuyorum” şeklinde konuştu.