İstanbul'da kuaför ve beraberlerden 'Pazar günü tatil' kararına tepki

Kağıthane’de toplanan bir grup berber, kuaför ve güzellik salonu esnafı; işletmelerin pazar günleri kapalı olması kararına tepki gösterdi. Esnaf adına basın açıklaması yapan Uğurcan Ubay, “Bu yanlış karardan dönülüp yeni bir düzenleme yapılacağını umut ediyoruz” dedi.

Berber, kuaför ve güzellik salonlarının İstanbul’da pazar günleri kapalı olması kararı esnafın tepkisini çekti. Kağıthane Sadabad Meydanı’nda toplanana bir grup, bu kararla hem kendilerinin hem de pazar günü evleneceklerin mağdur olduğunu belirtti. Ellerindeki dövizlerle ve attıkları sloganlarla kararı protesto eden esnaf, kararın geri alınmasını istedi.

“Tekrar bir düzenleme yapılacağını umut ediyorum”

Grup adına konuşan kuaför Uğurcan Ubay, “Basın toplantımızın amacı, sektörümüzün en çok hizmet verdiği günlerden biri olan pazar günlerinin kapanma kararıdır. Bizlerin ve bir çok değerli meslektaşımızın fikrine ve onayına sunulmayan bu karar karşı çıkıyoruz. İstanbul gibi büyük bir metropolde binlerce kuaför varken sadece 300 oy ile karara varıp olayı kestirip atan sayın oda ve federasyon başkanlarının bu yanlış kararına itiraz ettiğimizi açıklıyor ve hakkımızı savunmak için bir araya gelmiş bulunuyoruz. Bu sancılı 2 haftanın sonunda sulh yolu ile hakkımızı aradığımızı bildiriyoruz. Bu sancılı sürecin takipçisi ve verilen bu kararın durdurulması adına idari mahkemeye değerli avukatlarımız aracılığı ile talebimizi iletip toplamış olduğumuz binlerce imza sahibi meslektaşımızın sesini duyurarak bu süreçte sizlerin de desteği ile belki bu toplantıdan sonra sayın Valimiz ve Ticaret Bakanımız ile tekrar bir düzenleme yapacağımızı umut ediyoruz. Belirtmeliyim ki 2 haftada ulaştığımız kitlenin yüzde 85’i kapanma karşıtıdır. Bu kararın yanlış olduğunu savunuyor. Karara karşı olan meslektaslarımızın da sözcüsü olduğumuzu buradan yetkili mercilerimize duyuruyoruz” dedi.

“Federasyon ve Odalar Birliğinin almış olduğu karar usulsüzdür”

Avukat Mehmet Ali Sümer ise, “Bu karar hem halkı hem bu meslek grubunu zarara uğratmaktadır. Federasyon ve Odalar Birliğinin almış olduğu karar usulsüzdür. Hiçbir meslektaşa bu husus tebliğ edilmemiştir. Yapılan seçim usulsüz bir şekilde yapılmıştır. 13 bin üyesi olan bu odaya hiçbir şekilde kuaförler davet edilmemiş, görüşü sorulmamış federasyona usulsüz bir bildiride bulunulmuş akabinde de ticaret bakanlığına bu insanların görüşü yansıtılmadan çarpıtılarak Pazar günlerinin tatil edilebileceği ve bunu da kuaförler tarafından istendiği gibi bir şey yansıtılmıştır. Öncelikle burada insanların hiçbiri bu durumu kabul etmiyor idare mahkemesinde iptal davası açmayı tercih ediyorlar. Bu iptal davasının açılması hem kamunun zararına hem de idari açıdan bir yük olacaktır. Biz bunun yeniden bir bakanlık oluruyla önlenebileceğini düşünüyoruz. İdare mahkemesinde açılacak bir davada yargılanma giderleri yine kamunun üzerine kalacaktır. Yani kamusal bir kararla yine kamuya zarar veriyorsunuz. Onun için bundan bir an önce dönülmesini talep ediyoruz" diye konuştu.