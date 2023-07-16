İstanbul'da kuaförde silahlı kavga kamerada: Husumetlilerine saldırıp dayak yediler

Şişli’de silahlı 3 şahıs, husumetli oldukları adamı kuaförde sıkıştırıp tekme ve yumruklarla saldırdı. Saldırıya uğrayan adam ve kardeşlerinin karşılık vermesiyle şahıslar darp edildi. Kavga kameralara yansırken, olayın hemen sonrası gelen polis saldırganlardan birini gözaltına aldı.

Olay, dün saat 19.00 sıralarında Şişli Feriköy’de meydana geldi. İddiaya göre, yaklaşık 7 yıl önce Hüseyin S., hırsızlık yaptığı gerekçesiyle Temel Z.’yi darp etti. Bu nedenle Hüseyin S.’ye husumet besleyen Temel Z., yaklaşık 5 ay önce Hüseyin S.’ye silahla kurşun yağdırdı. Saldırıda yoldan geçen bir kadın yaralanırken, Hüseyin S. ise yara almadan kurtuldu.

Silahla kuaförü bastılar, dayak yediler

Olayın ardından polis tarafından yakalanan Temel Z., çıkartıldığı mahkemece tutuklandı. Yaklaşık 5 ay sonra cezaevinden çıkan Temel Z., husumet beslediği Hüseyin S.’nin peşine düştü. Olay günü Hüseyin S.’nin kardeşi Olgun S.’nin semtteki bir kuaförde olduğunu öğrenen Temel Z., kardeşi Taner Z. ve arkadaşı Recep Ç.’yi iş yerine gönderdi. Silahla kuaföre giren 2 şahıs, Olgun S.’ye tekme ve yumruklarla saldırmaya başladı. Olgun S.’nin karşılık vermesi ve sonrasında kardeşleri Hüseyin S. ile Yusuf S.’nin de gelerek kavgaya dahil olmasıyla saldırganlar Taner Z. ve Recep Ç. darp edildi. Kuafördekilerin araya girmesiyle saldırganlar etkisiz hale getirilirken, Olgun S., Taner Z.’nin elindeki silahı alıp polise teslim etti. Kavgadan sonra Taner Z., Recep Ç. ve sonradan kuaföre gelen Temel Z. kaçarak kayıplara karıştı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına anbean yansıdı.

Şişli polisi saldırganı gözaltına aldı

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen Şişli polisi, saldırgan Taner Z.’yi gözaltına alarak emniyete götürdü. Taner Z., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.