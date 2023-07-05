İstanbul'da kuaföre molotoflu saldırı kamerada

Bayrampaşa’da kimliği belirsiz 2 şüpheli, bir kuaförün camını kırdıktan sonra içeriye molotofkokteyli atarak kayıplara karıştı. Molotoflu saldırı, güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Olay, 30 Haziran günü Bayrampaşa Orta Mahalle’de saat 04.20 sıralarında meydana geldi. İddialara göre, kimliği belirsiz 2 kişi kuaförün bulunduğu sokağa gelerek bir süre bekledi. Daha sonra dükkanın önüne gelen şüphelilerden biri, içerisinde sert bir cisim bulunan poşetle kuaförün camını kırdı. Diğer şahıs da elinde bulunan molotofkokteyli kırılan camdan içeri attı.

Saldırının ardından dükkanda yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Olay yerinde incelemelerini yapan polis ekipleri de şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Öte yandan, edinilen ilk bilgilere göre, olayın terör boyutunun olmadığı öğrenildi.

Molotoflu saldırı kamerada

Molotofkokteyli ile saldırı bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, 2 şüphelinin dükkanın önüne geldiği görülüyor. Şüphelilerden biri camı kırarken diğeri de içeriye molotofkokteyli atıyor. Daha sonra koşarak uzaklaşıyorlar.

“Herhangi bir husumetleri yok”

Mahalle esnafı Sefa Gürocak, “3 ya da 4 gün önce gece yarısında oldu. Saat 04.15’te 10 dakika boyunca kaldırımda oturuyorlar. Sonra biri kaldırım taşını cama atıyor. Öteki molotofkokteylini içeri atıyor. Atmalarıyla kaçmaları bir oluyor. Bir sebep bulamadık. Terör olayı mı, başka bir amaçla mı yaptılar, net bir bilgimiz yok. Herhangi bir husumetleri yok. İçeriyi hemen söndürdüler. Maddi olarak hasarları var” dedi.