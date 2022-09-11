İstanbul'da kumar denetimi 15 kişiye adli işlem, 60 kişiye de para cezası kesildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri 3-6 Eylül tarihlerinde saat 21.00 ile 23.59 arasında 251 ekip 603 polisin katılımıyla denetim düzenledi. Bu kapsamda 768 kıraathane, 29 dernek ve 11 ruhsatsız iş yerinde ekipler tarafından denetlenirken, 6 bin 963 şahsa ise GBT sorgusu yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 60 şahıs hakkında kabahatler kanunu gereğince toplamda 100 bin 45 TL cezai işlem uygulandı. Kumar oynanması için yer ve imkân sağladığı tespit edilen 15 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Denetimlerde kumar makinesi, 15 bin 439 TL ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Öte yandan, ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 5 iş yeri ise zabıta ekipleri tarafından mühürlendi.