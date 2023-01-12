İstanbul'da kuraklık beraberinde kirliliği getirdi

İstanbul’un kuruyan barajlardan geriye bataklıklar kaldı. Kent genelindeki içme suyunun karşılandığı bu barajlarda az miktarda kalan çamura bulanan suyun kirliliği ise su altından çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin verilerine göre şehirde bulunan barajların doluluk oranlar her geçen gün düşüş göstermekte. Son verilere göre şehirde bulunan barajların genel doluluk oranları yüzde 31.51 oranına kadar düştü. Barajlarda su seviyesinin düşmesi ile birlikte büyük bir alanda suların çekilmesi sonucu geriye bataklık ve çöp yığınları kaldı. Piknik yapmak için göl ve barajların yakınlarına gelen vatandaşlar çevreyi çöp yığınları ile doldurdu. Daha önce fark edilmeyen ancak kuraklık nedeniyle ortaya çıkan çöp ve atıklar havadan görüntülendi.

İstanbul’un su ihtiyacı bu barajlardan karşılanıyor

İstanbul’un genelinin su ihtiyacının karşılandığı barajlarda kuraklık nedeniyle geriye kalan suyun ne kadar kirli ve çamurlu olduğu ise su altı dronu ile görüntülendi. Çekilen görüntülerde kirlilik nedeniyle görüş mesafesinin çok düşük olduğu görüldü.

Bir zamanlar sular altında kalan Alibey Barajında bulunan Mağlova ve Güzelce su kemerleri ise tamamen ortaya çıktı. İstanbullulara çöplerle dolu az bir suyun kaldığı havadan ve su altından çekilen görüntülere yansıdı.