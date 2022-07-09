İstanbul'da kurban kesimleri başladı

İstanbul Küçükçekmece'de bayram namazının ardından kurban kesim yerlerine akın eden vatandaşları kurban telaşı sardı. Kesilen bazı büyükbaş hayvanlar kesim esnasında sahiplerine zor anlar yaşattı.

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  • 09.07.2022 08:24
  • Güncelleme: 09.07.2022 11:37
İstanbul'da kurban kesimleri başladı
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SHA Silivri Haber Ajansı - Editör

İstanbul’da bayram namazını kılan vatandaşlarda kurban kesme telaşı başladı. Namazın ardından vatandaşlar kurban kesilecek yerlerde toplanmaya başladı. Namaz ve bayramlaşmanın ardından belediye tarafından izin verilen yerlere giden vatandaşlar, tekbir ve salavatlar eşliğinde kesilen ilk kurbanlıkları kestiler. Sırası gelenler etleri alırken, diğerleri ise sıra gelmesini bekledi.

Sıra bekleyen Rahmi Polat, “Kurban kesimi iyi gidiyor, güzel şuanda bekliyoruz. Sıramızın gelmesini bekliyoruz, saat 07,00 de başladı. saat 09.00 gibi sıra gelir. Büyükbaş hayvan keseceğim” dedi.

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Her şeyin iyi gittiğini anlatan ve sıra bekleyen Gürkan Bektaş, “Ortam muhteşem, burada diyanetin organizasyonu da güzel, emeği geçenlerden Allah razı olsun. Saat 07.00 gibi başladı, hızlı bir şekilde devam ediyor, yarım saat sıra gelir. Büyükbaş hayvan keseceğim, 7 hisse, Allah kesene de kesmeyene de nasip etsin” diye konuştu.

İHA

Editör
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