İstanbul'da kuvvetli rüzgar balıkçıları olumsuz etkiledi, tekneler limana yanaşamadı

Arnavutköy Karaburun Limanı'nda hafta sonu denize açılan balıkçılar, geri dönüşte zor anlar yaşadı. Tekneler limana yanaşamazken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'da kuvvetli rüzgar balıkçıları olumsuz etkiledi, tekneler limana yanaşamadı
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Arnavutköy Karaburun Limanı’nda hafta sonu denize açılan balıkçılar, geri dönüşte zor anlar yaşadı. Tekneler limana yanaşamazken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi için fırtına uyarısında bulundu. Yapılan uyarıların ardından Arnavutköy Karaburun Limanı’nda hafta sonu denize açılan balıkçılar geri dönüşte zor anlar yaşadı. Balıkçı tekneleri, oluşan yüksek dalgalar nedeniyle alabora olma tehlikesi geçirdi. Yaşananları vatandaşlar cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Görüntülerde teknelerin liman girişinde biriken kumlar ve yüksek dalgalar nedeniyle limana yanaşmakta zorluk çektiği görüldü.

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