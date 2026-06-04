İstanbul'da lağıma dönen göl ve masmavi deniz aynı karede

İstanbul’un en önemli sulak alanlarından biri olan Küçükçekmece Gölü, çevresindeki yerleşim yerlerinden ve endüstriyel hatlardan gelen lağım sularının doğrudan göle deşarj edilmesi nedeniyle büyük bir çevre felaketine teslim oldu. Göle akan atık sular sebebiyle, suyun rengi tamamen kahverengiye döndü. Deniz Mavi, Göl Kahverengiye döndüğü o keskin çizgi havadan görüntülendi.

Kirliliğin ulaştığı korkunç boyut, drone ile havadan yapılan çekimlerde bir tablo gibi ortaya çıktı. Kaydedilen görüntülerde, Küçükçekmece Gölü ile Marmara Denizi’ni birbirinden ayıran sahil şeridinin iki yanındaki devasa renk farkı görenleri hayrete düşürdü. Denizin derin ve temiz mavi tonlarına karşılık, gölün adeta bir çamur deryasını andıran kahverengi silueti aynı karede buluştu. İki su kütlesi arasındaki bu keskin renk farkı, kirliliğin ne denli ağır ve gözle görülür bir boyuta ulaştığını en çarpıcı haliyle kanıtladı.

Köpük hatları ve ağır koku

Dere çıkışlarının ve lağım künklerinin gölle birleştiği noktalarda, kimyasal ve organik atıkların etkisiyle metrelerce uzunlukta, kalın köpük tabakaları oluştuğu gözlendi. Atık suların göl suyuyla karıştığı anlarda ortaya çıkan bulanık hatlar kameralara yansırken, çevreye yayılan ağır ve kötü koku nedeniyle gölün bazı kısımlarına yaklaşılmıyor.

Bir yanda Marmara Denizi’nin canlı ekosistemini simgeleyen derin mavilik, diğer yanda ise kontrolsüz atıkların kurbanı olmuş Küçükçekmece Gölü’nün kahverengi suları aynı karede gözüküyor. Yalnızca ince bir kara parçası ve E-5 karayoluyla birbirinden ayrılan bu iki farklı su kütlesinin aynı karede oluşturduğu dramatik zıtlık, İstanbul’un çevre yönetimi ve altyapı kapasitesi açısından tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor.