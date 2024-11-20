İstanbul'da lodos etkili oldu, deniz anaları kıyıya vurdu

İstanbul'da yapılan uyarıların ardından lodos etkili oldu. Büyükçekmece sahilinde dev dalgalar kıyıya vurdu.

İstanbul'da lodos etkili oldu, deniz anaları kıyıya vurdu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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İstanbul’da yapılan uyarıların ardından lodos etkili oldu. Büyükçekmece sahilinde dev dalgalar kıyıya vurdu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul Büyükçekmece sahilinde sabah saatlerinde lodos etkili oldu. Sahilde dalgaların metrelerce yükseldiği anları vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Metrelerce dalgaların yükseldiği Albatros sahilinde çok sayıda deniz anasının kıyıya vurduğu görüldü.

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