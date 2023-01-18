İstanbul'da lodos etkili oldu, vatandaşlar yürümekte güçlük çekti

İstanbul’un Sarıyer ilçesinde etkili olan lodos nedeniyle vatandaşlar sahilde yürümekte güçlük çekti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz günlerde İstanbul ve çevresinde şiddetli lodos uyarısında bulunmuştu. Özellikle sahil kesimlerinde etkili olan lodos, Sarıyer sahilinde de etkisini gösterdi. Sahildeki tekneler adeta beşik gibi sallanırken vatandaşlar da yürümekte güçlük çekti. Dalgaların, lodos etkisiyle sahile vurduğu görüldü.