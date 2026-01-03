İstanbul'da lodos etkisini sürdürüyor.

İstanbul genelinde etkili olan kar yağışı ve soğuk hava yerini lodosa bıraktı. Denizde dev dalgalar oluştu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve İstanbul Valiliği’nin yaptığı uyarıların ardından İstanbul’da kar yağışı ve soğuk hava yerini lodosa bıraktı. Dün akşam saatlerinde başlayan lodos, sabahın ilk saatlerinde de etkisini göstermeye devam etti. Lodos etkisiyle oluşan dev dalgalar Üsküdar Sahili’nden görüntülendi. Öte yandan Şehir Hatları seferleri iptal olurken deniz ulaşımında aksaklıklar yaşandı.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği vatandaşların lodosa karşı tedbirli olması yönünde uyarılarda bulunarak şu açıklamayı yaptı:

"Rüzgarın; 03.01.2026 Cumartesi günü ilk saatlerden, 04.01.2026 Pazar günü gece saatlerine kadar ilimizde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi beklenmektedir. Halihazırda gerçekleşen 0 C derece ile 9 C dereceden sıcaklıkların yarın (Cumartesi) 7 C ile 14 C arasında olması ve mevsim normallerinin üzerine çıkması beklenmektedir. Fırtınaya bağlı olarak ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."