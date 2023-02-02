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- İstanbul'da lodos nedeniyle şehir hatları iptal edildi. Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı belirtildi.
İstanbul'da lodos nedeniyle şehir hatları iptal edildi. Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı belirtildi.
İstanbul'da lodos nedeniyle şehir hatları iptal edildi. Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı belirtildi.
İstanbul’da lodos nedeniyle şehir hatları iptal edildi. Maltepe-Adalar, Bostancı-Karaköy-Kabataş ve Bostancı-Moda-Kadıköy-Kabataş seferlerinin hava muhalefeti (lodos) dolayısıyla yapılamadığı belirtildi.