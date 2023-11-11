İstanbul'da lodos sahil kesimlerinde etkili oluyor
Meteorolojinin yaptığı lodos uyarılarının ardından, lodos özellikle sahil kesimlerinde etkili olurken yüksek dalgalar oluştu.
Meteorolojinin yaptığı lodos uyarılarının ardından, lodos özellikle sahil kesimlerinde etkili olurken yüksek dalgalar oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul’da lodos uyarısında bulunmuştu. Gece saatlerinden itibaren özellikle sahil kesimlerinde lodosun etkili olduğu görüldü. Rüzgarın saatteki hızı zaman zaman 30 kilometreye kadar çıktı. Lodos, Üsküdar sahilinde de etkisini gösterdi. Kadıköy ve Beykoz kıyılarında dalgalar kıyıya vururken, sahil kenarında fotoğraf çekmek isteyenler lodos etkisiyle savrulduğu görüldü.