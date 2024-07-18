İstanbul'da maden sahasının ortasında kalan mahalleli uçurumun kenarında yaşıyor

İstanbul Sultangazi’de dinamitle patlama ve kepçelerle yapılan çalışmaların ardından giderek büyüyen maden sahası Cebeci Mahallesi’ndeki evleri adeta yutuyor. Evlerinin diplerinde yapılan kazı ve tehdit yoluyla yaşadıkları yerden çıkarıldığını öne süren mahalleli, İBB yetkililerinin çalışmalara seyirci kaldığını iddia etti. Evlerin hemen dibindeki maden sahasında dinamitin patlatılma anı ise havadan saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Sultangazi’de akıllara durgunluk veren maden sahası büyütme projesi tepki çekti. Çevrelerini saran maden sahasının ortasına kalan mahalle, uçurumun kenarında yaşam mücadelesi veriyor. Evlerinin yıkılmasından korkan mahalleli sorunlarının çözülmesini istedi. Maden sahasının sahibi olan şirketin teklif ettiği parayı tehdit yolu kendilerine kabul ettirmeye çalıştıklarını öne süren vatandaşlar, teklifi reddedenlerin evlerinin altının kazındığını ve yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya bırakıldığını öne sürdü. Bir çok ev sahibinin can güvenlikleri olmadığı için evlerinden çıkmak zorunda kaldığı iddia edildi. Mahallede yaşayan bir çok aile nefes darlığı ve astım hastası olduğunu belirtti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin olaya seyirci kaldığını öne süren mahalleli, belediyenin hiçbir şekilde yardım etmediklerini hatta evleri zorla sattırmaya çalıştıklarını iddia etti.

Evlerin dibinde dinamitle patlatma

Maden sahasının evlerin hemen dibinde dinamitle patlatma yaparak alanı büyütmeye çalıştığı görüldü. Havadan çekilen görüntülerde evlerin hemen yakınında dinamitle patlatma anı saniye saniye kaydedildi. Patlamanın etkisiyle evlerinin sarsıldığını ifade eden vatandaşlar çocuklarını çok korktuğunu söyledi. Dinamitle patlatma sonucu ortaya çıkan toz bulutunun Sultangazi’ye yayıldığı anlar ise havadan çekilen görüntülerle gözler önüne serildi.

“Uçurumları aşarak evimize gelmeye çalışıyoruz”

Toz nedeniyle ailesinden bir çok kişinin astım olduğunu iddia eden Kadir Aydın, “25 yıldır burada yaşıyorum. Bu zamana kadar hep toz içerisinde yaşadık. Ailemizden 4-5 kişi astım hastası. Sadece bizim ailede değil çevrede yaşayan birçok ailede astım hastalığı var. Biz sürekli nefes darlığı gibi sorunlar yaşıyoruz. Yine bu toza alıştık yaşıyoruz ama bu yıl kapımıza kadar geldiler. Uçurumları aşarak evimize gelmeye çalışıyoruz. Zorla çıkartacağız diyorlar, şuanda gelip bizimle konuşmuyorlar. Tehdit ile çıkarmaya çalışıyorlar” dedi.

“Bizi tehdit ediyorlar”

50 yıldır Cebeci Mahallesi’ndeki evinde yaşadığını ifade eden Yunus Aydın, “Bizi tehdit ediyorlar, bu yıla kadar böyle bir durum göremedik. Bu durumdan çok huzursuzuz, sürekli kaldıracağız diyorlar. Bizim kolumuzdan tutuyorlar, evimizi yıkıyorlar. Bizi vatandaşlıktan reddetsinler. Biz de çıkalım gidelim o zaman. Biz vatandaş değiliz herhalde, Cumhurbaşkanımıza sesimizi duyurmaya çalışıyoruz. Rant peşindeler burada, bizim canımız umursamıyorlar” diye konuştu.

“İBB Başkanı ile buraları zoraki satın alıyorlar”

Sultangazi’de 50 yıldır yaşadıklarını ifade eden Davut Aydın, “Dışarıdan birileri gelip İBB Başkanı ile buraları zoraki satın alıyorlar. ’Sana belirli bir para veriyoruz buradan çıkın gidin. Burası taş ocaklarına ait diyorlar’, biz de direniyoruz. Alt kısımda bulunan evleri zorla aldılar. Evlerin diplerine kadar kazdılar, evi yıkılma tehlikesine düşen mecbur satmak zorunda kaldı. Ben ve ailem tehlike altında. Çocuklarım uçurumdan aşağı düşecek diye korkuyorum. Her gün toz toprak yutuyoruz. Bizi mağdur etmeyin diyoruz, bize bir daire verin gidelim dairemizde oturalım. Biz para bul istemiyoruz. Paraları kendilerine kalsın. Çocuklarımız tehlikede. Bir yandan, bakkala gidemiyoruz. Artık yürüyerek evimize inip çıkamıyoruz tehlikenin içerisindeyiz. Burada 12 hane kaldı. Benim evimin dibine kadar kazacaklar, evim uçuruma düşecek” diye konuştu.