İstanbul'da maganda kurşunu: Salonda oturan aile ölümden döndü

Kağıthane’de gece saatlerinde bir evin camına nereden geldiği belli olmayan maganda kurşunu isabet etti. Evde bebek uyuduğu esnada yaşanan olayda aile ölümden döndü. Ev sahibi Samet Kandemir, “Çok korktuk, kör bir kurşun canımıza kast edebilirdi. Bebeğimize de gelebilirdi” dedi.

Kağıthane Ortabayır Mahallesi’nde geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, gece saatlerinde bir evin camına henüz nereden geldiği anlaşılamayan maganda kurşunu isabet etti. Salonun camına saplanan kör kurşun ev halkında büyük panik oluştururken, küçük bebeğin salonda olmaması ise büyük bir faciayı önledi. Gece saatlerinde yaşanan akıl almaz olayın ardından ev halkından kimsenin zarar görmemesi tek teselli oldu. Aile sakinleri, salonlarına isabet eden kör maganda kurşununu atan kişinin bulunmasını istiyor.

“Kör kurşun bebeğimize de gelebilirdi”

Olayla ilgili konuşan Samet Kandemir, “Gece saati 01.10 sıralarında bir silahın iki el ateşlenmesiyle cam kırıldığını duydum. Zaten o saatte uyanıktım. Sonrasında korkudan hemen yere uzandım. Sonrasında eşimin ve çocuğumun olduğu odaya koşup orada bir problem olup olmadığını kontrole gittim. O tarafta bir sıkıntı yoktu. Aradan 10 dakika geçmesinin ardından salon camına yöneldiğimde camda bir kırılma olduğunu gördüm. Hatta bir tane mermi çekirdeği direkt kasasında halen daha duruyor. Polise haber verdik. Polis kontrolü sağladı ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Cam değişirken mermi çekirdeği yetkililere verilecek ve en kısa zamanda sonuca ulaşmasını temenni ediyoruz. Çok korktuk. Gecenin bir vakti evimizde otururken ne olduğunu anlayamadığımız bir yerden kör bir kurşun canımıza kast edebilirdi. Bebeğimize de gelebilirdi” dedi.

Polis olayla ilgili çalışma başlattı.