İstanbul'da makas atan sürücüler kamerada

Ümraniye ve Sultanbeyli'de trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüleri, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul'da makas atan sürücüler kamerada
Editör
EditörEditör
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Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın
Duygu Yalçın

Ümraniye ve Sultanbeyli’de trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüleri, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

İstanbul Ümraniye ve Sultanbeyli’de trafikte makas atarak ilerleyen otomobil sürücüleri, başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde makas atarak ilerleyen sürücülerin trafiği tehlikeye attığı ve diğer araç sürücülerine zorluk yaşattığı görülüyor.

İstanbul'da makas atan sürücüler kamerada