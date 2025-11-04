İstanbul'da masalsı sis manzaraları dronla görüntülendi

İstanbul’da güneşin doğuşuyla birlikte sis, masalsı görüntüler oluşturdu. Beylikdüzü semalarında kaydedilen görüntülerde, bulutların adeta dans edercesine hareketi görüldü.

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis şehrin birçok bölgesinde görüldü. Gün doğumuyla birlikte kartpostallık görüntüler oluştu. Havadan çekilen görüntülerde Beylikdüzü çevresinde bulutların yoğunluğu görüntülendi. Dron ile çekilen görüntülerde bulutların yanından geçtiği anlar etkileyici manzaralar oluşturdu. Şehrin bazı yerlerinde araçlar yoğun sis nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava kalitesi izleme raporuna göre Kağıthane ve Göztepe’de hassas gruplar için sağlık etkileri oluşabilir. Genel halkın etkilenmesi beklenmemektedir uyarısı yayınlandı. Beylikdüzü, Arnavutköy, Adalar ve Sarıyer ise şehrin en temiz bölgeleri olarak gösteriliyor. Diğer ilçelerin genelinde ise hava kalitesi uygun olup, hava kirliliğine hassas gruplar orta düzeyde etkilenebilir deniyor. Bu veriler hava izleme istasyonlarından alınan anlık durumu tahlil ederek vatandaşların erişmesini sağlıyor.